В Париже заявили об угрозе госпереворота «желтыми жилетами»

Во Франции может произойти попытка госпереворота — власти Пятой республики допустили такое развитие событий в ходе назначенной на субботу массовой протестной акции «желтых жилетов». Елисейский дворец обеспокоен возможностью мятежников взять в руки оружие и попытаться свергнуть власть. Парижская полиция и местные власти провели серию встреч для выработки стратегии. Протестующие также обсуждают свои планы в интернете.

Французские власти не исключают эскалации протестного движения «желтых жилетов» против повышения цен на бензин — вплоть до попытки государственного переворота, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Причиной такой оценки ситуации стал призыв «желтых жилетов» заново собраться и 8 декабря провести очередную акцию. По сведениям ряда источников, в этот раз протестующие намерены дойти до Елисейского дворца, передает ФАН.

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона уже выпустила коммюнике, в котором высказываются опасения будущими проявлениями насилия и беспорядками, и более того — возможностью мятежников взять в руки оружие и попытаться свергнуть власть.

Известно, что Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей из-за акций протеста. Достопримечательность будет не доступна 8 декабря.

Associated Press сообщает, что парижская полиция и местные власти провели серию встреч для выработки стратегии противостоянию бунта. Протестующие в свою очередь поделились своими планами в сети.

Многие магазины и рестораны в центре Парижа будут закрыты в субботу из-за опасений повторения насилия.

После того как Макрон удовлетворил одно требование — не повышать налоги на бензин — участники «желтых жилетов» выдвинули новые. Под критику попали и парижские правоохранители за неспособность предотвратить нанесения ущерба Триумфальной арке и магазинам вдоль Елисейских полей, а также из-за применения насилия в отношении протестующих.

Накануне Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства по заморозке роста цен на топливо. За принятие пакета налоговых мер, которые предложило правительство страны, проголосовали 358 парламентариев, против были 194. Кроме того, Нацсобрание приняло введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ. Также было отменено увеличение стоимости техосмотра автомобилей.

Ранее сообщалось, что продолжительные протесты «желтых жилетов» вынуждают Макрона идти на принципиальные уступки, так Франция может вернуть «налог на богатство», который национальный лидер упразднил в прошлом году.

Правительство рассмотрит вопрос о возврате «налога на богатство» для состоятельных французов, чье состояние превышает €1,3 млн Представитель французского кабмина Бенжамен Гриво заявил, что правительство «не глупое», и «если что-то не работает, мы это исправим».

Однако для французского президента вопрос «налога солидарности на богатство» можно считать принципиальным. Его отмена была одной из ключевых реформ в предвыборной программе Макрона и он осуществил ее как только пришел к власти.

Тогда сборы с богатых французов сократились почти на 70%. Официально было отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов.

Принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции. Именно так за ним закрепился статус «президента богачей», из-за которого рейтинг одобрения его деятельности весь последний год стабильно бил все антирекорды.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров не исключил присоединения к протестам более радикально настроенных активистов, передает НСН.

«Конечно, это не означает государственного переворота. Другое дело, что это опять может вылиться в побоище, беспорядки, битье витрин и прочее. Если к «желтым жилетам» примкнут другие протестующие — а уже стали волноваться лицеисты, здесь же и часть профсоюзов, студенты — то это может привести к серьезному политическому кризису. Это потребует, конечно, если не отставки Макрона, то смены кабинета министров или досрочных парламентских выборов», — указал политолог.

Наихудшим вариантом, по его словам, для правительства и Макрона может стать общенациональная забастовка, к которой уже призывают французов отдельные радикалы.