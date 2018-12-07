Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал сообщения СМИ о многократных поломках скоростных поездов на маршруте Киев — Борисполь , запущенных украинским президентом Петром Порошенко в воскресенье. По информации блогера, «новые» украинские поезда имеют польские корни и им по 10-13 лет.

«Дорогие друзья! Представьте себе, что вы очень богатый человек. Вонючий богатый человек. И у вас есть подчиненные, но они нищеброды, они от вас зависят. Вы им должны что-то подарить, чтобы они вас возлюбили еще больше. И вы думаете, что бы им подарить. «А подарю-ка я им свой старый патефон, отреставрирую и подарю. И они будут довольны, будут слушать музыку патриотическую», — сказал Шарий, рассуждая о так называемых поездах Порошенко в своем видеоблоге на YouTube.

Медиаэксперт напомнил, что на новые поезда украинские власти планировали потратить 13 млрд гривен, однако, как отчитался президент Украины , ушло всего 400 млн гривен.

«И это четкое свидетельство тому, что Порошенко «не ворует», он-то ведь потратил 400 миллионов. Но оказывается, что потратили они эти 400 млн на 4 километра дороги (железнодорожного пути — прим. ВЗГЛЯД)», — заметил блогер.

Шарий проанализировал данные из открытых источников и пришел к заключению, что «новые» поезда Порошенко — вовсе не новые. По его словам, украинские власти попросту собрали на одном маршруте «выглядящие красиво» польские вагоны, закупленные Украиной в 2005 и 2008 годах и которые прежде курсировали в областях страны. «Там же (в регионах — прим. ВЗГЛЯД) ненормальные люди живут какие-то, второго сорта, а здесь нам надо показать и европейским гостям, и австралийским путешественникам, и вообще всему миру. Чтобы приезжали уполномоченные скоты и говорили: „О, как много изменений!“ — не в силах глянуть чуть дальше собственной задницы», — рассказал Шарий о логике, которой руководствовался Киев.

«Они отреставрировали эти вагоны внутри — сидушки, Wi-Fi и покрасили. И запустили. Но, как сообщают железнодорожники, не делался ремонт моторов, а его следовало бы сделать, потому что набегали эти рельсовые автобусы по 1 млн километров, некоторые по 1 млн километров. Ремонт не сделали, потому что главное — внешний вид. И они начали ломаться», — сказал Шарий, еще раз подчеркнув, что украинские власти наплевали на жителей регионов, которым теперь приходится довольствоваться еще более старыми поездами, и перевезли все в столицу.

«Миллионы людей смотрят на это и думают: «Слушайте, все нормально, движемся вперед, как красиво. Це Европа!» А он (Порошенко — прим. ВЗГЛЯД) стоит, подсмеивается и думает: «Какие же они пробитые, а! Как же я их презираю…» Я думаю, именно так он и размышляет», — заключил эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что железнодорожный экспресс, соединивший Киев с аэропортом Борисполь, стал предметом критики и насмешек.

Напомним, в воскресенье Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. Причем выступление Порошенко наводит на мысль о том, что украинский президент на церемонии был пьян.