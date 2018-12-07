Поезд «пьяного Порошенко» стал посмешищем

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Запущенный пьяным Порошенко скоростной поезд стал посмешищем 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Железнодорожный экспресс, соединивший Киев с аэропортом Борисполь, стал предметом критики и насмешек, сообщают СМИ.
За несколько дней после запуска экспресс успел дважды сломаться. При этом пассажирам пришлось «бегом через заснеженное поле» добираться до аэропорта, пишет «Страна.ua».
Экспресс постоянно отстает от графика. Время поездки до аэропорта сначала выросло с 20 минут до 35 минут, а сейчас составляет «от 35 минут». График движения экспресса несколько раз менялся, передает РИА «Новости».
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в СетиЭксперт Дмитрий Марунич заявил, что в Польше аббревиатуру PESA (тип поезда, который используется на маршруте Киев — Борисполь) расшифровывают как «поезда экспериментальные супераварийные».
Как пишет издание, пассажирам стоит уповать не на улучшение ситуации, а на везение, чтобы очередная авария произошла не на их «гиперлупе».
Напомним, в воскресенье Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. Выступление Порошенко наводит на мысли о том, что украинский президент на церемонии был пьян.
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