ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом, заявил Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".

По словам министра, украинские военные "будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав", когда будут к этому готовы.

Инцидент в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.