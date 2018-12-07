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ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом, заявил Полторак 

РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
По словам министра, украинские военные "будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав", когда будут к этому готовы.
Инцидент в Керченском проливе
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.
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