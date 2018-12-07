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Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"
Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

ВМС Украины намерены продолжать пользоваться Керченским проливом 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
По словам Степана Полторака, украинские моряки будут соблюдать все международные правила и норы.
Глава украинского Минобороны Степан Полторак заявил, что корабли ВМС Украины при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.
В эфире канала «Прямой» министр сообщил, что украинские военные «будут совершать такие же переходы», соблюдая все международные правила и норы, но лишь тогда, когда моряки будут к этому готовы.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.
Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.
В среду, 5 декабря, стало известно, что экипажи и катера Пограничной службы ФСБ России, которые принимали участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, будут награждены почетной грамотой Государственной думы РФ.
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