ВМС Украины намерены продолжать пользоваться Керченским проливом

По словам Степана Полторака, украинские моряки будут соблюдать все международные правила и норы.

В эфире канала «Прямой» министр сообщил, что украинские военные «будут совершать такие же переходы», соблюдая все международные правила и норы, но лишь тогда, когда моряки будут к этому готовы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.