Адвокаты Бутиной получают по $850 за час

По делу 29-летней гражданки России Марии Бутиной, арестованной в Соединённых Штатах по делу о шпионаже, работают два адвоката. Каждый из защитников получает по $850 за час работы, рассказал отец россиянки.

«Работают два адвоката. В зависимости от того, сколько они работают, над какими документами, каких юристов дополнительно они привлекают… Поскольку факторов очень много, сумму обозначить невозможно. Работа одного адвоката стоит $850 в час. В час!» — сказал Бутин в беседе с RT.

Он отметил, что если американское правительство пойдёт навстречу и заключит сделку, то процесс мог бы закончиться в декабре. Однако если начнутся слушания, то он продлится как минимум до весны 2019 года, подчеркнул мужчина.