Адвокаты Бутиной получают по $850 за час 

По делу 29-летней гражданки России Марии Бутиной, арестованной в Соединённых Штатах по делу о шпионаже, работают два адвоката. Каждый из защитников получает по $850 за час работы, рассказал отец россиянки.
«Работают два адвоката. В зависимости от того, сколько они работают, над какими документами, каких юристов дополнительно они привлекают… Поскольку факторов очень много, сумму обозначить невозможно. Работа одного адвоката стоит $850 в час. В час!» — сказал Бутин в беседе с RT.
Он отметил, что если американское правительство пойдёт навстречу и заключит сделку, то процесс мог бы закончиться в декабре. Однако если начнутся слушания, то он продлится как минимум до весны 2019 года, подчеркнул мужчина.
Как ранее писал News.ru, политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который является молодым человеком Бутиной, может быть обвинён в незарегистрированной деятельности в качестве иноагента. Соответствующее уведомление он получил от федеральных властей.