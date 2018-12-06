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Украина может расторгнуть дипотношения с Россией 

News.ru 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Вслед за разрывом Договора о дружбе Украины и России последует разрыв дипломатических отношений между странами. Причём, это — наиболее оптимальный сценарий, продиктованный «здравым смыслом и национальными интересами», считает лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.
Он отметил, что возглавляемое им политическое движение уже предлагало пойти на такой радикальный шаг.
«Парламент принял важное решение. Договор о дружбе с Россией прекращен. «Народный фронт» последовательно требовал этого шага. Так называемой дружбы давно нет, а есть подлая, необъявленная тотальная агрессия», — написал Яценюк на своей странице в Facebook.
Помимо этого, уверен политик, Украине необходимо расторгнуть соглашение о совместном статусе Азовского моря и ввести дополнительные санкции против России.
Помимо «Народного фронта», как сообщал News.ru, своими призывами к разрыву дипломатических отношений известно и политическое движение «Украинское объединение патриотов», также известное под сокращённым названием «Укроп». Однако в последнее время среди однопартийцев былого согласия практически не осталось.
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