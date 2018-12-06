Украина может расторгнуть дипотношения с Россией

Вслед за разрывом Договора о дружбе Украины России последует разрыв дипломатических отношений между странами. Причём, это — наиболее оптимальный сценарий, продиктованный «здравым смыслом и национальными интересами», считает лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк

Он отметил, что возглавляемое им политическое движение уже предлагало пойти на такой радикальный шаг.

«Парламент принял важное решение. Договор о дружбе с Россией прекращен. «Народный фронт» последовательно требовал этого шага. Так называемой дружбы давно нет, а есть подлая, необъявленная тотальная агрессия», — написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Помимо этого, уверен политик, Украине необходимо расторгнуть соглашение о совместном статусе Азовского моря и ввести дополнительные санкции против России.

Помимо «Народного фронта», как сообщал News.ru, своими призывами к разрыву дипломатических отношений известно и политическое движение «Украинское объединение патриотов», также известное под сокращённым названием «Укроп». Однако в последнее время среди однопартийцев былого согласия практически не осталось.