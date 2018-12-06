«Допился до котиков»: Порошенко высмеяли в Сети из-за фото в Twitter

Це — перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт — перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля 😊 pic.twitter.com/yCmYpJl5H6— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г. Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины за его твит с рыжим котом.

В комментарии к фото Порошенко отметил, что решил поделиться снимком питомца, поскольку тот стал первым "жителем" военного общежития во Львовской области.

Однако не все подписчики украинского лидера положительно оценили его пост. Так, комментаторы заподозрили, что подобный контент — последняя попытка Порошенко спасти свою репутацию.

"Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков", — написал @DisgustingMujik.

"Очень хочет на второй срок, а за решетку не хочет. Вот и котики в ход пошли", — заметила @ElenaBoer.

Другие пользователи указали на неуместность такого твита, учитывая плачевную ситуацию в стране.

"У него военное положение в стране, а он котиков постит", — пристыдил президента @pogovorim12.

Некоторые не поверили, что в официальном твиттере главы государства могут быть фотографии котов, и предположили, что его аккаунт взломали. А кто-то даже решил, что Порошенко опубликовал пост в нетрезвом состоянии.