Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Nick Didlick / Reuters
Сына президента США Дональда Трампа Эрика раскритиковали за высказывание в отношении мужа советницы его отца Келлиэнн Конуэй. Эрик написал, что муж Конуэй Джордж, открыто критикуя Трампа, демонстрирует неуважение к собственной супруге.
«Из всех отвратительных вещей в политике полное неуважение Джорджа Конуэя к его жене, ее карьере, месту работы и всему, чего она так упорно добивалась, может превзойти все. Келлиэнн Конуэй — отличный человек, и, честно говоря, его действия ужасны», — написал Трамп-младший на своей странице в Twitter.
Многие поспешили поделиться его твитом как образцом бестактности и двуличия. Критики предположили, что Эрик даже не понимает иронии собственного твита, учитывая, что его отец — «самый отвратительный человек в политике».
Сына президента призвали «посмотреть в зеркало», прежде чем распекать критиков его отца. «Спроси папу о супружеском уважении», — зло иронизировали микроблогеры. «Не думаю, что кто-либо из вашей семьи может читать морали о неуважении к жене или женщинам в целом», — написала Джеки Хан (Jacquie Hahn) из Германии.
«О, умоляю. Черт, твоя собственная мама в документах о разводе утверждала, что он изнасиловал ее. Если кому-то и не достает уважения, так это таким идиотам, как ты и твой отец», — продолжила Джесси Кольт (Jessie Colt).
Сыну президента припомнили финансовые махинации с благотворительным фондом и посоветовали ничего не говорить, когда он размышляет над тем, что бы сказать.
Эрику Трампу 34 года. После победы отца на выборах он возглавил семейных бизнес Трампов — Trump Organization.
Последние новости
В Москве подросток пришел в школу с ножом Введение новых автомобильных номеров попросили отложить Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: военных США стягивают к границам РФ158
Британия может отказаться от Brexit1
Украина испытала С-12571
Названы главные проблемы жителей российских городов
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире176
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Экономика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
07:08
Психолог прокомментировал ЧП в московской школе
Криминал Происшествия
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
06:57
Снегопад в Москве привел к коллапсу
Погода Новости Москвы
08:45
Угрожавшего учителям ножом школьника передали полиции
Происшествия Криминал
04:54
Вооруженный ученик пришел в московскую школу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение