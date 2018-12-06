Верховная Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны

Украинский парламент добавил в перечень участников боевых действий членов УПА и ряда других националистических организаций времен второй мировой войны. Им присвоен статус ветеранов войны.

За изменение закона голосовали 236 депутатов. В нормативном акте есть оговорка, что участниками боевых действий признаются только те, кто не совершил преступления против мира и человечества и были реабилитированы. Но это лишь подчеркивает цинизм украинских парламентариев. Они признают, что в целом это были бандитские формирования.

Приравнивание бандеровцев к ветеранам войны произошло на фоне разговоров о присвоении Степане Бандере звания героя Украины. В АН об этом сообщалось ранее.