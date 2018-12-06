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Верховная Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Украинский парламент добавил в перечень участников боевых действий членов УПА и ряда других националистических организаций времен второй мировой войны. Им присвоен статус ветеранов войны.
За изменение закона голосовали 236 депутатов. В нормативном акте есть оговорка, что участниками боевых действий признаются только те, кто не совершил преступления против мира и человечества и были реабилитированы. Но это лишь подчеркивает цинизм украинских парламентариев. Они признают, что в целом это были бандитские формирования.
Приравнивание бандеровцев к ветеранам войны произошло на фоне разговоров о присвоении Степане Бандере звания героя Украины. В АН об этом сообщалось ранее.
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