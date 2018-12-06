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Поезд застрял в тоннеле в московском метро
Поезд застрял в тоннеле в московском метро

Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Германия считает контрпродуктивным введение новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, так как подобный шаг может привести к эскалации конфликта, об этом заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель, сообщает агентство "Украинские новости".
Дипломат подтвердил, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Однако для Германии главная задача — предотвращение дальнейшей эскалации данного конфликта, сказал он.
"Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так напряженность достигла значительного уровня", — заявил Райхель.
Провокация в Керченском проливе
Отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу России. Украинские власти обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение в десяти областях.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая потребовалась президенту Украины Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его падающего рейтинга.
Порошенко уже не раз заявлял о поддержке Киева со стороны Запада. Однако его призыв к НАТО направить военные корабли в Азовское море остался без ответа, а после такой же просьбы к Берлину бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна позволить втянуть себя в войну с Россией, как это пытается сделать Киев.
Кроме того, украинские власти рассчитывают на то, что Евросоюз введет новые антироссийские санкции, но, как сообщил РИА Новости источник в Брюсселе, некоторые страны ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали эти меры преждевременными.
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