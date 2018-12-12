Финдиректора Huawei отпустили под залог

Суд канадского Ванкувера освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу под залог, сообщила газета The Star Vancouver.

Ее отпустили после выплаты 10 миллионов долларов. Она будет находиться в городе, где владеет двумя домами. Здесь она будет ожидать запроса на ее экстрадицию в Соединенные Штаты.

Финдиректора и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу арестовали в Канаде 1 декабря. Она под присягой заявила о своей невиновности и попросила освободить ее под залог.

В США ее обвиняют в нарушении правил сотрудничества с Ираном. Американские правоохранители уверены, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран.