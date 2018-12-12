Суд канадского Ванкувера освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу под залог, сообщила газета The Star Vancouver.
Ее отпустили после выплаты 10 миллионов долларов. Она будет находиться в городе, где владеет двумя домами. Здесь она будет ожидать запроса на ее экстрадицию в Соединенные Штаты.
Финдиректора и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу арестовали в Канаде 1 декабря. Она под присягой заявила о своей невиновности и попросила освободить ее под залог.
В США ее обвиняют в нарушении правил сотрудничества с Ираном. Американские правоохранители уверены, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран.