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Буш-младший рассказал о последних словах отца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 33 минуты назад
Последними словами 41-го президента США Джорджа Буша-старшего было признание в любви, рассказал на церемонии прощания его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший.
Буш-младший рассказал, что позвонил отцу в минувшую пятницу и его представитель сказал, что тот, «вероятно, слышит меня, но за большую часть дня он не произнес ни слова», передает РИА «Новости».
«Я сказал: «Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом». И последними словами, которые он сказал на Земле, было: «Я тоже тебя люблю», — сказал, едва сдерживая слезы, Буш-младший.
Он отметил, что после кончины его матери Барбары Буш, Буш-старший оставался сильным, но больше всего хотел вновь «почувствовать ее руку в своей руке».
Сын завершил свою речь словами о том, что теперь, после смерти, его отец сможет сделать это и вновь обнять Робин, дочку, которую Джордж и Барбара Буш потеряли, когда ей было лишь три года.
Напомним, в минувшую пятницу, 30 ноября, на 95-м году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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