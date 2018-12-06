Буш-младший рассказал о последних словах отца

Буш-младший рассказал, что позвонил отцу в минувшую пятницу и его представитель сказал, что тот, «вероятно, слышит меня, но за большую часть дня он не произнес ни слова», передает РИА «Новости»

«Я сказал: «Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом». И последними словами, которые он сказал на Земле, было: «Я тоже тебя люблю», — сказал, едва сдерживая слезы, Буш-младший.

Он отметил, что после кончины его матери Барбары Буш, Буш-старший оставался сильным, но больше всего хотел вновь «почувствовать ее руку в своей руке».

Сын завершил свою речь словами о том, что теперь, после смерти, его отец сможет сделать это и вновь обнять Робин, дочку, которую Джордж и Барбара Буш потеряли, когда ей было лишь три года.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 ноября, на 95-м году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.