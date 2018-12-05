Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перепутал нового главу МИД Чехии Томаша Патршичека и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.
Климкин разместил фотографию со своим чешским коллегой в твиттере и подписал ее:
«Новый министр иностранных дел Чехии Марош Шевчович планирует приехать к нам в феврале».
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Подписчики украинского министра заметили ошибку, и через час твит исправили, подписав нового главу МИД Чехии правильно.
Томаш Патршичек занял пост главы МИД Чехии в середине октября.
Новий Міністр закордонних справ Чехії Т. Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші 🇺🇦 🇨🇿 ключові теми. pic.twitter.com/stBZBy0obC— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 December 2018