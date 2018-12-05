Новий Міністр закордонних справ Чехії Т. Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші 🇺🇦 🇨🇿 ключові теми. pic.twitter.com/stBZBy0obC— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 December 2018