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Климкин допустил ошибку в именах чешских чиновников в Брюсселе 

Рамблер 2 часа назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перепутал нового главу МИД Чехии Томаша Патршичека и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.
Климкин разместил фотографию со своим чешским коллегой в твиттере и подписал ее:
«Новый министр иностранных дел Чехии Марош Шевчович планирует приехать к нам в феврале».
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Подписчики украинского министра заметили ошибку, и через час твит исправили, подписав нового главу МИД Чехии правильно.
Томаш Патршичек занял пост главы МИД Чехии в середине октября.
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