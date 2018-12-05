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Порошенко на треть повысит зарплаты военным 

News.ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что повысит зарплаты военнослужащим в следующем году.
«В следующем году в среднем более чем на 30% будет увеличен размер денежного обеспечения военнослужащих», — сказал президент Украины в прямом эфире Пятого канала.
Зарплату военным повысят с 1 января 2019 года. Так, каждый контрактник первого года службы будет получать $350, то есть чуть больше 23 тыс. рублей.
В своём Twitter Порошенко также сообщил, что по всей стране продолжается строительство 184 общежитий, что позволит обеспечить жильем 23 тысячи военнослужащих.
Как писал News.ru, 26 ноября глава государства подписал указ о введении особого положения в 10 областях Украины. По заверению Верховной рады, мера вызвана ситуацией в Керченском проливе.
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