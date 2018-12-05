Зараз загалом по всій Україні триває будівництво 184 гуртожитків, що дозволить забезпечити житлом 23 тисячі військовослужбовців-контрактників. Крім того, з наступного року у середньому на 30% буде збільшено розміри грошового забезпечення військовослужбовців. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Зарплату военным повысят с 1 января 2019 года. Так, каждый контрактник первого года службы будет получать $350, то есть чуть больше 23 тыс. рублей.