Главные новости среды

Путин объяснил отказ от общения с Порошенко

Владимир Путин объяснил почему, игнорирует звонки украинского президента . По словам главы РФ, он не собирается принимать участие в избирательной кампании Петра Порошенко.

Словакия высылает российского дипломата

Российского дипломата из аппарата военного атташе выслали из страны 22 ноября, после того как он был объявлен персоной нон-грата.

НАТО нашло способ победить Россию в Крыму и Калининграде

Во Франции раскрыли секрет успеха Путина Глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО знает слабые места российской обороны в Крыму и Калининграде, и сможет провести войска на территорию РФ

Сенатор с «инопланетной» прической покинула Совфед

Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не планирует ограничивать въезд граждан Украины в страну

Россия жестко ответила на ракетный ультиматум

США выдвинули России ультиматум о том, что они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если та не ликвидирует собственную ракетную программу.

Ведущий "России-1" объяснил скандал в студии

Ведущий политического ток-шоу «60 минут» Евгений Попов назвал причину , по которой выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.

Названо три повода войны США и России

Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что «непреднамеренная» российско-американская война может произойти в ближайшие годы

В России хотят отменить налог на старые автомобили

ЦБ прокомментировал сообщения об усложнении покупки валюты для россиян

Украина придумала наказание для России