Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Владимир Путин объяснил почему, игнорирует звонки украинского президента. По словам главы РФ, он не собирается принимать участие в избирательной кампании Петра Порошенко.
Словакия высылает российского дипломата
Российского дипломата из аппарата военного атташе выслали из страны 22 ноября, после того как он был объявлен персоной нон-грата.
НАТО нашло способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО знает слабые места российской обороны в Крыму и Калининграде, и сможет провести войска на территорию РФ
Во Франции раскрыли секрет успеха Путина
Журналисты французского издания Le Figaro объяснили успехи в геополитике российского президента Владимира Путина.
Сенатор с «инопланетной» прической покинула Совфед
Сенатор Валентина Петренко, известная своей экстравагантной прической, покинула Совет Федерации.
Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не планирует ограничивать въезд граждан Украины в страну
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум
США выдвинули России ультиматум о том, что они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если та не ликвидирует собственную ракетную программу.
Ведущий "России-1" объяснил скандал в студии
Ведущий политического ток-шоу «60 минут» Евгений Попов назвал причину, по которой выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.
Названо три повода войны США и России
Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что «непреднамеренная» российско-американская война может произойти в ближайшие годы.
В России хотят отменить налог на старые автомобили
Депутат Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и стоимостью меньше миллиона рублей.
ЦБ прокомментировал сообщения об усложнении покупки валюты для россиян
Центральный банк России не намерен ограничивать покупку валюты через обменные пункты
Украина придумала наказание для России
Украина обсуждает заморозку российских активов из-за керченского инцидента.
Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля
Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Их обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.