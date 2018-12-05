В Киеве назвали условие прекращения военного положения

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Названо место начала третьей мировой войны

В Киеве заявили о возможности досрочного прекращения военного положения 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что действие военного положения в ряде областей страны будет досрочно прекращено в случае нормализации ситуации и отсутствии угроз.
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Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.
"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение", — заявил Гройсман на встрече с региональными СМИ в среду в Киеве. Видео размещено на его странице в Facebook.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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