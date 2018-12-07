Глава МИД Словакии отозвал заявление об отставке

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак отозвал свое обращение к президенту страны об отставке.

Лайчак сообщил об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Ранее пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел сообщил, что Лайчак подал в отставку в связи с решением парламента о неучастии страны в Глобальном соглашении ООН по миграции.

Депутаты словацкого парламента проголосовали в четверг против присоединения республики к Глобальному соглашению ООН по миграции, за это высказалось 90 депутатов из 150. В принятом на заседании постановлении депутаты констатировали, что положения соглашения не соответствуют актуальной ситуации в Словакии в сфере безопасности и миграции, и подчеркнули суверенитет республики в вопросе миграционной политики.