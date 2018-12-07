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Глава МИД Словакии отозвал заявление об отставке 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак отозвал свое обращение к президенту страны об отставке.
Лайчак сообщил об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.
Ранее пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел сообщил, что Лайчак подал в отставку в связи с решением парламента о неучастии страны в Глобальном соглашении ООН по миграции.
Депутаты словацкого парламента проголосовали в четверг против присоединения республики к Глобальному соглашению ООН по миграции, за это высказалось 90 депутатов из 150. В принятом на заседании постановлении депутаты констатировали, что положения соглашения не соответствуют актуальной ситуации в Словакии в сфере безопасности и миграции, и подчеркнули суверенитет республики в вопросе миграционной политики.
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