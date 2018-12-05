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Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

Автопарк Порошенко пополнится люксовыми автомобилями 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Автопарк президента Украины Петра Порошенко пополнится двумя бронированными люксовыми автомобилями Mercedes-Benz S600.
Согласно данным системы госзакупок «Прозорро», на которые обратил внимание украинский портал «Наши деньги», на две машины планируется потратить около 1,5 млн евро.
Согласно заказу, седаны для Порошенко должны быть окрашены в цвет «черный металлик», а салон машины должен иметь кожаную обивку «эксклюзив фарфор».
Издание утверждает, что автобаза президента Украины могла сэкономить — летом другая компания предлагала закупку двух автомобиле й Maybach, стоимость которых была в полтора раза дешевле.
Заказ аннулировали из-за того, что у компании не оказалось конкурентов. После этого можно было купить автомобили у этого же поставщика по специальной процедуре, однако заказчик предпочел выбрать другую компанию.
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