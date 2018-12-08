Госдепартамент США призвал российские власти освободить правозащитника Льва Пономарева, которому суд в Москве в среду назначил 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, а в пятницу сократил заключение до 16 суток.
В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции".