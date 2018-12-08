Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп призвал Россию немедленно освободить Пономарева 

РИА Новости + ещё 59
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Госдепартамент США призвал российские власти освободить правозащитника Льва Пономарева, которому суд в Москве в среду назначил 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, а в пятницу сократил заключение до 16 суток.
В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции".
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заметили в компании десантника-эсэсовца110
США узнали о новом «супероружии» спецназа РФ135
Преемница Меркель начала с нападок на Россию415
Назарбаев успокоил Украину92
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ462
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение