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Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Среди стран ЕС нет консенсуса по вопросу введения новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе, заявил посол Германии в Киеве Эрнст Райхель.
«Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций», — сказал он, передает УНИАН.
Райхель предположил, что это не выглядит справедливым для Украины, но «обсуждение проходит за пределами украинских границ».
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Он напомнил, что в ЕС идет дискуссия о санкциях в связи с проведением выборов в Донбассе, теперь появился и вопрос о введении новых санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«И что касается этого вопроса — пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями», — сказал он.
Он уточнил, что это не значит, что к этому вопросу не вернутся позже. В то же время Райхель отметил, что в некоторых странах считают контрпродуктивным ведение новых санкции против России, так как «уже существует слишком много напряжения во всей этой истории».
Кроме того, Райхель полагает, что Евросоюз продлит введенные в 2014 году отраслевые санкции против России, их действие истекает в январе 2019 года.
Ранее в среду стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек в связи с выборами в Донбассе.
На прошлой неделе Евросоюз дал России рекомендации в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что Германия и Франция не считают нужным ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
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