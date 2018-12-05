Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент

Среди стран ЕС нет консенсуса по вопросу введения новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе, заявил посол Германии в Киеве Эрнст Райхель.

«Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций», — сказал он, передает УНИАН.

Райхель предположил, что это не выглядит справедливым для Украины , но «обсуждение проходит за пределами украинских границ».

Он напомнил, что в ЕС идет дискуссия о санкциях в связи с проведением выборов в Донбассе, теперь появился и вопрос о введении новых санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«И что касается этого вопроса — пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями», — сказал он.

Он уточнил, что это не значит, что к этому вопросу не вернутся позже. В то же время Райхель отметил, что в некоторых странах считают контрпродуктивным ведение новых санкции против России, так как «уже существует слишком много напряжения во всей этой истории».

Кроме того, Райхель полагает, что Евросоюз продлит введенные в 2014 году отраслевые санкции против России, их действие истекает в январе 2019 года.

Ранее в среду стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек в связи с выборами в Донбассе.

На прошлой неделе Евросоюз дал России рекомендации в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция не считают нужным ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.