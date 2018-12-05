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Выбран новый президент Швейцарии 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Президентом Швейцарии на 2019 год по итогам голосования на заседании двух палат Федерального собрания Швейцарии был избран Ули Маурер. Об этом сообщает Telebasel.
После оглашения результатов выборов 68-летний Ули Маурер заявил, что откажется от празднования нового президентского срока, поскольку уже отмечал победу на выборах в 2012 году. Традиционно празднование проходит в родном округе избираемого президента.
Действующий президент Швейцарии Ален Берсе в этот раз занял вторую позицию по количеству голосов.
Маурер является представителем правой консервативной партии. Ранее в 2008 году он был избран в правительство цюрихского округа. На пост президента Маурер был впервые избран в 2012 году.
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