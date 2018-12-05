Asia Times: китайским властям аукнется политика «Одна семья — один ребёнок»

Китай столкнулся с масштабным демографическим кризисом, а всему виной — слепо проводимая до недавних пор политика «Одна семья — один ребёнок», утверждает обозреватель Asia Times Уильям Холленд. Из-за того что инициатива проводилась неравномерно, сегодня в различных регионах наблюдаются совершенно разные показатели, и это, по мнению аналитика, может подорвать внутреннюю стабильность Поднебесной.

Пожалуй, для властей любого государства одной из самых трудных проблем в управлении страной является демографический кризис, пишет обозреватель Asia Times Уильям Холленд.

Согласно последней переписи населения, которая проводилась в Китае в 2010 году, суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1,2 — намного ниже, чем необходимые для нормального воспроизводства населения 2,1. И это особенная ситуация, главным образом, потому что Пекин сам навлёк на себя демографическую беду своей политикой «Одна семья — один ребёнок». А поскольку в разных уголках страны наблюдаются совершенно разные демографические тенденции, урегулировать кризис и найти единое решение для комплексной проблемы властям вдвойне сложно.

Эксперт по демографии из Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фэн считает, что столь разные статистические данные по разным провинциям Поднебесной угрожают экономическому росту страны и даже региональной стабильности. Так, самый низкий коэффициент рождаемости был зафиксирован в Пекине и на 2010 год составил 0,71, самый высокий (1,79) — в Гуанси-Чжуанском автономной районе, граничащем с Вьетнамом.

Причина столь разных показателей заключается в том, что китайские власти не применяли политику «Одна семья — один ребёнок» унифицированно для всей страны. К примеру, в Синцзян-Уйгурском автономном районе тибетцев и уйгуров инициатива вовсе не затрагивала. Многим национальным меньшинствам было разрешено иметь по два ребёнка в городах, а в деревнях — по четыре и более.

По словам автора статьи, китайская демографическая ситуация разнится в четырёх категориях. Первая из них — городские районы с низкой рождаемостью, включая три крупнейших города Пекин, Шанхай и Тяньцзинь, а также северо-восточная часть страны, где политика «одного ребёнка» осуществлялась особенно активно. Вторая категория — прибрежные и западные провинции с высоким уровнем урбанизации, сюда относится большая часть населения. Третья включает в себя смешанные этнические группы центральной части Поднебесной, а четвёртая категория представляет перемещающиеся национальные группы, преимущественно проживающие в сельской местности и отличающиеся высоким уровнем рождаемости.

Холленд подчёркивает, что в целом вся страна очень сильно пострадала от политики «одного ребёнка» и теперь ей предстоит бороться с целым букетом глубинных социо-политических проблем, зародившихся из-за не слишком удачной инициативы. Кризис усугубляют ещё и экономические факторы, которые толкают людей из менее преуспевающих провинций (по иронии судьбы с высокой рождаемостью) на поиски лучшей жизни в прибрежных областях, более процветающих и развитых. А это в свою очередь создаёт проблемы с пенсиями и прочими социальными благами для региональных властей, которые самостоятельно распределяют свой бюджет.

Практически все негативные тенденции прослеживаются на северо-востоке страны, который некогда был большим индустриальным районом, а теперь с сокращением населения пришёл в запустение.