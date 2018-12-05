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Reuters: Словакия высылает российского дипломата 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: © Sebnem Coskun/Anadolu Agency/Getty Images
Словакия выслала из страны российского дипломата. Об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Брифинг транслировали братиславские сетевые каналы.
"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", — заявил премьер.
Российский дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата.
"С РФ у нас сложились стандартные отношения", — добавил премьер.
Он подчеркнул, что Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.
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