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Умер снимавший клипы Лолите и Цекало режиссер 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Фото: Думская
В Одессе на 47-м году жизни скончался украинский мультипликатор и режиссер Юрий Гриневич. Об этом сообщается на странице Одесской киностудии в Facebook.
Гриневич умер 4 декабря. Причина его смерти не уточняется. Прощание с режиссером состоится 7 декабря на территории киностудии.
Гриневич работал над программами «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу» и видеожурналом «Каламбур».
Также он участвовал в съемках клипов для «Кабаре-дуэта „Академия“, участниками которого были Лолита Милявская и Александр Цекало.
По данным „Обозревателя“, режиссер работал над клипами на песни „Я обиделась“ и „За пивом“.
Fakty.ua отмечают, что Юрий Гриневич стал автором нескольких полнометражных анимационных фильмов.
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