Умер снимавший клипы Лолите и Цекало режиссер

В Одессе на 47-м году жизни скончался украинский мультипликатор и режиссер Юрий Гриневич . Об этом сообщается на странице Одесской киностудии в Facebook.

Гриневич умер 4 декабря. Причина его смерти не уточняется. Прощание с режиссером состоится 7 декабря на территории киностудии.

Гриневич работал над программами «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу» и видеожурналом «Каламбур».

Александр Цекало. Также он участвовал в съемках клипов для «Кабаре-дуэта „Академия“, участниками которого были Лолита Милявская

По данным „Обозревателя“, режиссер работал над клипами на песни „Я обиделась“ и „За пивом“.

Fakty.ua отмечают, что Юрий Гриневич стал автором нескольких полнометражных анимационных фильмов.