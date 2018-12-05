Объявлено о тяжёлом заболевании Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович не будет в состоянии принять участие в заседании суда в Киеве даже по видеоконфернцсвязи из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский. Он уточнил, что врачи определили у его подзащитного тяжёлое заболевание и запретили какую-либо активность, кроме связанной с лечением, передает РИА Новости

В то же время, по словам защитника, сам Янукович выразил готовность дать показания по делу, отмечают Известия.

Экс-президент Украины попал в НИИ имени Склифосовского в Москве в середине ноября, через некоторое время его перевели в частную клинику. Тогда сатло известно, что Виктор Янкович не может самостоятельно передвигаться, а процесс лечения растянется на 2–3 недели. Из-за этого суд в Киеве уже переносил последнее слово обвиняемого в госизмене Януковича на 5 декабря.