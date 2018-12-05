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Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.
«Суд уходит в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу», — приводит ТАСС слова председательствующего судьи Владислава Девятко.
Отмечается, что решение суда будет оглашено публично.
Защита Януковича сообщила, что он по состоянию здоровья не может выступить с последним словом.
Адвокат Януковича заявлял о желании экс-президента выступить в суде с последним словом.
Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.
Отмечалось, что политик получил травмы позвоночника и колена.
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