Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича , который обвиняется в государственной измене.

«Суд уходит в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу», — приводит ТАСС слова председательствующего судьи Владислава Девятко.

Отмечается, что решение суда будет оглашено публично.

Защита Януковича сообщила, что он по состоянию здоровья не может выступить с последним словом.

Адвокат Януковича заявлял о желании экс-президента выступить в суде с последним словом.

Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.

Отмечалось, что политик получил травмы позвоночника и колена.