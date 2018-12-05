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Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США 

Дни.ру 1 час назад
США выдвинули России ультиматум о том, что они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, если та не ликвидирует собственную ракетную программу. По мнению американских политиков, она не соответствует условиям заключенного соглашения, что, как отмечают российские эксперты, действительности не соответствует.
Американским политикам удалось на словах вывернуть ситуацию с выходом из ДРСМД наизнанку. Несмотря на то, что это они делают все для ликвидации этого соглашения, вина за случившееся перекладывается на Москву.
"В последующие 60 дней России есть все шансы вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — цитирует сайт "ТВ Центр" госсекретаря США Майка Помпео.
Многие эксперты оказались удивлены абсурдностью формулировки. По их мнению, такое возможно только в том случае, если для самих американцев требования — лишь пустая формальность, необходимая для хоть какого-то оправдания своей деструктивной позиции.
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
Всю странность ситуации продемонстрировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", — цитирует телеканал "360" главу пресс-службы российского дипломатического ведомства.
О странной позиции США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности высказался и член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. "Мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды", — цитирует его РИА ФАН.
А политолог Рафаэль Ордухананян, не связанный с жесткими требованиями дипломатичности, в своей позиции был еще жестче. Раз США дошли до столь абсурдных обвинений и ультиматумов, пытаться вести с ними диалог не стоит.
"Хватит их называть партнерами. Хватит говорить о том, что мы хотим с ними что-то обсудить", — цитирует его телеканал "Царьград".
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