Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы задачи взаимодействия России и США 

Lenta.ru 1 час назад
России и США в ближайшее время стоит сосредоточиться на существующих сферах взаимодействия и постараться его сохранить. Об этом заявил американский политолог, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм на встрече с российскими журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».
«Надо сохранить сотрудничество по космосу, по Арктике, по борьбе с терроризмом и по сохранению режима нераспространения оружия массового поражения», — пояснил эксперт. По его словам, только после восстановления контактов можно обсуждать урегулирование спорных вопросов международной политики, чтобы Россия и США могли безопасно конкурировать на мировой арене. «В этом плане печальна отмена встречи двух лидеров в Буэнос-Айресе», — посетовал Грэм.
Ранее сожаление в связи с отменой встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом высказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, отсутствие диалога между странами увеличивает напряженность по «острым вопросам», в обсуждении которых заинтересован весь мир.
Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.
Последние новости
США выдвинули России ультиматум по ракетному договору Россия пошла против ОПЕК В Москве появится платная парковка по 380 рублей в час
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали доставить «боль»326
Грызлов покинул заседание в Минске365
Супероружие России спасет США77
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД773
Водитель автобуса лижет лоб и пугает пассажиров
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
США Армия
00:28
Россия готова ответить на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение