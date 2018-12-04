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Детеныша носорога учат бодаться 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники кенийского заповедника, расположенного в Найроби, спасли от верной гибели детеныша носорога, от малышки отказалась мать, когда той было два дня отроду. Люди помогли маленькому носорогу выжить, и теперь готовят его к жизни в дикой природе. Маарифа, так работники национального парка назвали животное, обучают всем необходимым для нее навыкам выживания, в том числе детеныша учат давать отпор при нападении других зверей — малышке показывают, как надо бодаться, и, судя по кадрам, у нее это неплохо выходит. Случаи отказа от собственных чад у животных стали предметом изучения зоологов. Считается, что такое нарушение природного инстинкта заботы о потомстве может вызвать сильный стресс, подобные инциденты происходят и среди слонов — одних из самых социальных животных на нашей планете.
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