Главные события дня

Французы вышли на улицы и добились своего

Правительство Франции вводит мораторий на повышение налогов на топливо, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Украина привела корабли и катера в боевую готовность

Все корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, практически все они находятся в море, заявил во вторник глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе

Россия может сыграть большую роль в возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию, считает глава МИД Кипра Никос Христодулидис.

Россиянам предложили добавить новый выходной

Saxo Bank дал пугающий прогноз на 2019 год

Apple купит Tesla, в Германии начнется рецессия, а выборы в Великобритании выиграют левые. Эти и другие «шокирующие прогнозы» на 2019 год сделали в Saxo Bank.

Россияне пожаловались на изъятие недвижимости

BFM сообщает, что российские активисты выступили против закона об изъятии недвижимости, и 4 декабря планируют передать соответствующие обращения в Госдуму . Портал поговорил с россиянами, которые недовольны тем, как проходит изъятие земель.

Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

В сети появилось видео выступления нетрезвого президента Украины, который рассказал жителям Киева о достоинствах новой электрички, чем сильно развеселил членов правительства, сообщает TVC.

Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве

В Москве в свой 17-й день рождения погиб чемпион столицы по гандболу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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