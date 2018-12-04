Французы вышли на улицы и добились своего
Правительство Франции вводит мораторий на повышение налогов на топливо, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Украина привела корабли и катера в боевую готовность
Все корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, практически все они находятся в море, заявил во вторник глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе
Россия может сыграть большую роль в возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию, считает глава МИД Кипра Никос Христодулидис.
Россиянам предложили добавить новый выходной
Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила снова сделать День Конституции 12 декабря выходным, сообщают РИА Новости. По её словам, это поможет заинтересовать россиян положениями основного закона страны.
Saxo Bank дал пугающий прогноз на 2019 год
Apple купит Tesla, в Германии начнется рецессия, а выборы в Великобритании выиграют левые. Эти и другие «шокирующие прогнозы» на 2019 год сделали в Saxo Bank.
Россияне пожаловались на изъятие недвижимости
BFM сообщает, что российские активисты выступили против закона об изъятии недвижимости, и 4 декабря планируют передать соответствующие обращения в Госдуму. Портал поговорил с россиянами, которые недовольны тем, как проходит изъятие земель.
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В сети появилось видео выступления нетрезвого президента Украины, который рассказал жителям Киева о достоинствах новой электрички, чем сильно развеселил членов правительства, сообщает TVC.
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
В Москве в свой 17-й день рождения погиб чемпион столицы по гандболу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.