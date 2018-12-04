Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии

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Константинополь не даст автокефалии украинской церкви 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Украинские СМИ сообщили, что Константинополь не даст автокефалии украинской церкви. Издание «Вести.ua» утверждает, что согласно разработанному Константинополем уставу, украинская церковь получит статус митрополии.
Издание со ссылкой на свои источники приводит основные пункты неопубликованного устава «единой поместной церкви», из которых следует, что речь идет не о независимости новой церковной структуры, а о полном подчинении Константинопольскому патриархату.
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Согласно приведенным пунктам устава, главой православной церкви на Украине может быть не патриарх, а митрополит. Архиерейский собор церкви по всем глобальным вопросам должен консультироваться с Константинопольским патриархатом, а его решения пояснению не подлежат. Миро, используемое в таинствах, украинская церковь будет получать из Константинополя. Также церковь не сможет канонизировать своих святых без утверждения Константинополем.
Также сообщается, что Константинопольский патриархат становится высшей апелляционной структурой, то есть у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений.
«Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви», — приводит «Интерфакс» комментарий главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
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