США потребовали от России отказаться от ракеты 9М729

По мнению американцев, 9М729 способна поражать объекты в радиусе от 500 до 5500 километров, что запрещено договором. По словам Томпсон, Россия не только должна модифицировать ракету, но и предоставить данные Вашингтоны, которые он сможет проверить, пишет ИА Nation News.

В ноябре этого года Россия уже сообщала США, что испытания ракеты 9М729 на такую дальность не осуществлялись. Более того, российские эксперты пытались объяснить зарубежным партнерам, что Вашингтон имеет ошибочные представления о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, сообщила газета «Известия»

«Мы посчитали возможным проявить в духе доброй воли допустимую транспарентность в части, непосредственно касающейся ракеты 9М729, хотя она, я еще раз это подчеркиваю, и не попадает в сферу охвата договора ввиду ее дальности. При этом мы во многом вышли за рамки того, что требуется от нас по ДРСМД», — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

До этого США неоднократно обвиняли Россию в невыполнении пунктов ДРСМД. Например, Майк Помпео заявлял, что Россия должна подтвердить свои обязательства по Договору, иначе Вашингтон из него выйдет.