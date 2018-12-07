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США потребовали от России отказаться от ракеты 9М729 

360tv.ru + ещё 145 2 часа назад
Государственный департамент США требует от Москвы отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации) или провести ее модификацию, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреи Томпсон.
По мнению американцев, 9М729 способна поражать объекты в радиусе от 500 до 5500 километров, что запрещено договором. По словам Томпсон, Россия не только должна модифицировать ракету, но и предоставить данные Вашингтоны, которые он сможет проверить, пишет ИА Nation News.
В ноябре этого года Россия уже сообщала США, что испытания ракеты 9М729 на такую дальность не осуществлялись. Более того, российские эксперты пытались объяснить зарубежным партнерам, что Вашингтон имеет ошибочные представления о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, сообщила газета «Известия».
«Мы посчитали возможным проявить в духе доброй воли допустимую транспарентность в части, непосредственно касающейся ракеты 9М729, хотя она, я еще раз это подчеркиваю, и не попадает в сферу охвата договора ввиду ее дальности. При этом мы во многом вышли за рамки того, что требуется от нас по ДРСМД», — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
До этого США неоднократно обвиняли Россию в невыполнении пунктов ДРСМД. Например, Майк Помпео заявлял, что Россия должна подтвердить свои обязательства по Договору, иначе Вашингтон из него выйдет.
В ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.
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