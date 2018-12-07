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США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 

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В ведомстве утверждают, что США обеспокоены радиусом действия ракеты от 500 до 5500 километров.
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать ее, чтобы она якобы соответствовала требованиям ДРСМД. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
В ведомстве утверждают, что США обеспокоены радиусом действия ракеты от 500 до 5500 километров. Такие параметры действия вооружения, по словам Томпсон, запрещено договором.
Заместитель госсекретаря подчеркнула, что после внесенных изменений США должны будут проверить коррективы.
«Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу», — приводит РИА Новости слова Томпсон.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729 не проходила испытаний на указанную американской стороной дальность и что Москва дала разъяснения по поводу ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых велись испытания.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД, иначе США прекратит свои обязательства по договору.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это ответила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.
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