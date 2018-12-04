«Жилеты» победили: во Франции заморозили цены на топливо

«Желтые жилеты» во Франции одержали первую победу. После нескольких недель протестов власти пошли на попятную и объявили о введении моратория на повышение цен на топливо на шесть месяцев. Беспорядки могут продолжится, предупреждают эксперты. Конфликт уже давно перешел из экономического в политический. Оказавшиеся на обочине новой французской реальности протестующие недовольны чиновниками и социальным неравенством.

Власти Франции вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне охвативших страну протестов..

«Насилие должно прекратиться», — заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ввести мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения «желтые жилеты».

«Никакие налоги не стоят единства общества, — сказал премьер-министр страны Эдуар Филипп. — Я услышал гнев французов».

Также было решено отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей.

Невиданный ранее мятеж

Массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо продолжались несколько недель. Самые ожесточенные бои десятков тысяч демонстрантов против сотрудников служб безопасности велись в столице. Полиция применяла светошумовые гранаты, водяные пушки и слезоточивый газ. Протестующие в светоотражающей одежде — «желтые жилеты» — бросали камни, поджигали и громили здания и автомобили, совершали грабежи. Результат столкновений — четыре сотни задержанных. По сообщениям властей, с начала протестов четыре человека погибли. Только за последние выходные по данным французской полиции, более 130 человек пострадали.

Ущерб от акций протеста, по предварительным оценкам, превысил €3 млн,

сообщила мэрия Парижа. В ходе беспорядков, в частности, серьезно пострадала Триумфальная арка и ее музей — урон оценивается в несколько сотен тысяч евро. На ней с помощью баллончиков с краской манифестанты призвали отправить президента Эммануэля Макрона в отставку. У движения нет формальных лидеров, но оно пользуется широкой поддержкой во Франции.

«Мы находимся в состоянии невиданного ранее мятежа», — заявила мэр восьмого округа Парижа Жанна д'Отсэр.

Однако в стране до сих пор не было введено чрезвычайное положение.

«Ни одна из причин не оправдывает нападение на представителей власти, то, что предприятия разграблены, что прохожим и журналистам угрожают, что Триумфальная арка осквернена», — заявил президент Макрон.

Причин у происходящего на улицах французских город несколько — это не только рост цен на топливо, отмечают эксперты.

Бунт маленьких людей

За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23% до в среднем 1,51 евро за литр, пишет Europe1. Повышение связано в том числе с налогами на дизельное топливо и бензин, введенными правительством Эммануэля Макрона. В 2019 году цена должна была еще вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.

Газета Le Parisien посчитала, что «средняя французская семья», у которой есть один автомобиль, в этом году стала платить за топливо на 250-350 евро больше (в год).

Правительство Макрона утверждает, что повышение налогов на топливо стимулирует разработки в области экологически чистого топлива, а также возобновляемых источников энергии, а также снизит зависимость страны от нефти.

Однако далеко не только бензин вызывает возмущение у французов, пишет издание Alternative Economiques. Население волнует несправедливость, которую они связывают с политикой президента. В 2017 году Макрон фактически упразднил «солидарный налог на состояние», которым ранее 35 лет облагались владельцы крупных состояний, и снизил налог на прирост капитала.

Эти меры действительно увеличили доходы самых богатых французов на 1%, пишет издание. В то время как рост топлива уменьшил покупательную способность для людей с достатком ниже среднего.

Кроме того, Макрон вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование. Власти не только повысили социальные сборы с пенсий, но и отказались их индексировать. Пенсии не будут индексированы в 2019 и 2020 годах.

В 2017 году 59% работников зарабатывали менее 2 тысяч евро в месяц, 50% — менее 1 800 евро, и 30% французов — менее 1 500 евро. Для Франции это низкие заработные платы, пишет издание Оuest France. Это связано прежде всего с высокими налогами и высокими социальными взносами.

«Желтые жилеты» — это десять миллионов французов, чей доход в 2018 году составляет около 1700 евро в месяц на человека, пишет Le Parisien.

Покупка и использование личного автомобиля наряду с едой — это главная составляющая их бюджета (15%). Абсолютно понятна чувствительность таких семей к росту цен на топливо — +50% к цене на дизельное топливо с 2015 года, отмечает издание.

Таким образом, к «желтым жилетам» французские СМИ причисляют фермеров, самозанятых, пенсионеров, а также жителей пригородов или небольших городов, для который личный транспорт — единственный способ передвижения.

Иными словами, это люди, которые не хотят идти за предпочтениями, интересами, потребностями и ценностями богатых, пишет The Huffington Post. Да, в последние годы повысилась доступность жилья в крупных городах, появилось больше высокооплачиваемых рабочих мест, но именно поэтому

в этом мире сегодняшним демонстрантам не нашлось места, отмечает издание. В условиях глобализации и высокой конкуренции они оказались на обочине.

Во Франции, как и в других западных странах, в течение нескольких десятилетий создавалась система, которая стимулирует неравенство в обществе и приносит пользу только состоятельным людям, пишет для The Guardian французский писатель Кристоф Гиллюи. Занятость и богатство сосредоточились в крупных городах, отсюда и растущее недовольство «периферийной Франции».

«Желтые жилеты» не верят в политику. Они считают, что их интересы никак не представлены, и испытывают политическое разочарование. Агрессия на улицах — своеобразный способ заявить о себе и оказывать влияние на действия власти. Опасения протестующих: более высокая инфляция, падение уровня жизни, рост безработицы.

«Зеленые инициативы» и климатические доводы совсем не близки протестующим.

Президент Макрон не раз говорил об экологической необходимости повышения налогов на топливо. Власти пытаются «пересадить» граждан на электромобили, для многих — недоступные. «Зеленая политика» особенно активизировалась в 2015 году, когда было подписано знаменитое Парижское соглашение по климату. Иными словами, «желтые жилеты» считают бессмысленными экологическую эволюцию и поиск баланса между экономикой и экологией.

Удар по экономике

8 из 10 французов поддерживают движение, согласно соцопросам. По данным социологического центра Elabe, уровень поддержки главы государства опустился до рекордно низких 25%. Почти 80% убеждены, что правительство должно скорректировать топливный налог.

Протесты уже нанесли удар по экономике. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил о «серьезном экономическом влиянии» манифестаций и заявил, что пострадала репутация Франции.

«Правительство может отменить налог, но протесты продолжатся. Это вопрос уже не экономический, а политический»», — сказал Bloomberg главный экономист Ostrum Asset Management в Париже Филипп Вахтер.

«Если они продолжатся в декабре, последствия будут серьезными. И, учитывая поддержку, которую они получают от общественности, похоже, что они продолжатся», — отметил он.

Банк Франции прогнозирует замедление роста экономики по итогам года — 1,6% по сравнению с 2,3% в 2017 году. Продолжение манифестаций может снизить рост еще больше.

Пока особенно пострадала розничная торговля, чьи потери исчисляются миллиардами евро. Доверие потребителей стремительно падает, поставки сорваны, количество рабочих мест в розничной торговле снижается, не говоря уже о физическом ущербе магазинам и супермаркетам — в выходные 100 магазинов в Париже были заблокированы. Все это серьезно скажется на росте отрасли, считают эксперты.