Киев готов предложить Москве 300 человек для обмена на арестованных моряков

Украина призывает РФ к переговорам об обмене арестованных за нарушение госграницы в Керченском проливе украинских моряков и готовности предложить к обмену более 300 человек. Об этом заявил во вторник на брифинге в Одессе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

По словам прокурора, моряков, которые находятся под следствием в России, "есть на кого менять".

"У нас достаточный фонд обмена — более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого", — сказал Луценко.

Он отметил также, что военная прокуратура Украины в течение двух дней якобы установила "конкретных лиц из РФ, которым предъявлено обвинение в акте агрессивной войны относительно украинских Военно-морских сил".

"Все доказательства получены, оформлены и вручены в установленном законом порядке", — сказал он и добавил, что так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, также "открыла дело" в отношении лиц, которые привлекли к ответственности украинских моряков.

При этом, добавил Луценко, "прямой перспективы" рассмотрения в международных судах этого дела нет, поскольку дело не рассматривалось в национальном судопроизводстве.

"Такие дела по отдельным эпизодам не могут рассматриваться в международном суде", — отметил прокурор.

Вместе с тем он выразил уверенность, что судебный процесс состоится.