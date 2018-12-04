Каждый десятый белорус оказался тунеядцем

Власти Белоруссии продолжают бороться с так называемыми проявлениями тунеядства, то есть с гражданами, которые не желают платить налоги со своих заработков. Этот опыт, который пока не приносит существенных результатов, внимательно изучают в России

В базе лиц трудоспособного возраста, которые официально нигде не устроены, сегодня числятся около полмиллиона человек, заявила министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич . Согласно официальной статистике, в экономике страны заняты около 4,4 миллионов человек, а всего жителей республики трудоспособного возраста (включая инвалидов и неработающих матерей с грудными детьми) насчитывается примерно 6 миллионов. Если данные Костевич верны, то выходит, что сейчас примерно каждый десятый взрослый белорус нигде не трудоустроен или, согласно терминологии властей государства, тунеядец.

Всерьёз бороться с неуплатой налогов в Белоруссии решили в апреле 2015 года. Тогда президент республики Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно документу, все, кто официально не был трудоустроен без уважительной причины, должны были платить налоги как работающие. Тунеядцем признавался тот, кто в течение календарного года не трудился суммарно шесть месяцев. Под эту категорию попали в том числе уезжающие на заработки в Россию и домохозяйки, не воспитывающие детей до семи лет или детей-инвалидов до 18-ти. Проще говоря, кто, пользуясь отсутствием границ с РФ, пытался заработать немного больше, чем предлагали на родине, должен был платить налоги одновременно и по месту работы в России, и в Белоруссии просто по факту гражданства. Женщины, которые сидели дома и были обеспечены заработком мужа, тоже признавались иждивенцами государства и обрекали своих супругов платить двойной налог.

Правоведы обратили внимание на слово «декрет», которым был назван документ, которое будто говорило о не вполне законных основаниях распоряжения Лукашенко. Ведь в общемировой практике налог может быть уплачен только с дохода или имущества, а все дополнительные сборы государство имеет право брать только за оказанные услуги. Но безработный не имеет дохода, а все услуги со стороны государства ограничиваются исключительно вычитанием налога. Обычно пассивные в защите своих прав перед властью белорусы возмутились нововведением. По стране прокатились акции протеста граждан, которые попытались напомнить, что они граждане европейской страны XXI века, а не подданные средневековой азиатской деспотии, где людей можно обложить любой данью при помощи «декретов». В начале 2018 года Лукашенко под давлением общественности был вынужден пойти на попятную и отменить своё решение.

Новая находка власти — заставить всех официально неработающих с 1 января 2019 года оплачивать 100% стоимости всех услуг ЖКХ. Сейчас государство компенсирует эти траты для большинства жителей республики. Для правильного учёта тунеядцев в стране завели специальный реестр, куда заносятся ФИО гражданина, дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. Если человек попал в список случайно, то он может обратиться в специальный орган с документами, которые доказывают его трудовой вклад в благосостояние страны.

Данные официальной белорусской статистики наглядно свидетельствуют, что уже принятые меры не привели к сокращению числа скрытых безработных. Например, если сейчас, по словам министра республики Ирины Костевич, полмиллиона таких граждан, то в 2012 году их было всего 211 тысяч. В последние годы, когда действовал декрет о тунеядцах, количество работающих за границей белорусов увеличилось с 38,9 тысяч в 2015-м до 82,4 тысяч в 2017-м. В прошлом году 91,6 тысяч граждан выживали за счёт работы на огородах (тоже подпадает под государственные определения «тунеядство» и «иждивенчество»), по всей видимости предполагая это более выгодным занятием, чем работу на каком-нибудь предприятии.

По мнению экономистов, большому количеству так называемых «тунеядцев» способствуют два основных фактора. Первый — низкие зарплаты, из-за которых люди предпочитают уезжать работать в Россию и другие страны. Второй — несоответствие предлагаемых вакансий профессиональным навыкам потенциальных работников, особенно это касается людей предпенсионного возраста, которым сложно переучиваться.