75 лет назад началась Вторая Каирская конференция с участием Рузвельта и Черчилля

4 декабря 1943 года начала работу Вторая Каирская конференция — важная встреча представителей двух из трех ведущих держав антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, организованная для обсуждения совместных действий против стран «оси» и обустройства послевоенного мира. Мероприятия с участием Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля стали продолжением первой встречи в Каире 22-26 ноября, где с лидерами США и Великобритании взаимодействовал президент Китайской Республики Чан Кайши. Руководители государств подписали декларацию, в которой обязывались лишить Японию всех оккупированных с 1914 года территорий, в том числе отторгнутых у китайцев, а также предоставить независимость Корее

После совещания в Тегеране с председателем советского Совнаркома Иосифом Сталиным 28 ноября — 1 декабря Рузвельт и Черчилль вернулись в Каир, продолжив обсуждать вопросы, касающиеся Азии. К ним присоединился президент Турции Исмет Иненю. Изначально эта страна занимала нейтральную позицию, однако многие силы внутри нее тяготели к союзнику по Первой мировой войне Берлину.

Распространено мнение, согласно которому турки выступили бы против СССР, враждебных намерений к которому Иненю не скрывал, в случае победы немцев под Сталинградом.

Напротив, Черчилль очень хотел затащить Анкару в антинацистский блок и тем самым перекрыть Германии доступ к нефтяным месторождениям Среднего Востока. Союзники ставили целью подбить Турцию к открытию второго фронта на Балканах. С целью добиться реализации этой затеи Черчилль тайно встречался с Иненю в железнодорожном вагоне в январе 1943 года.

Все это шло вразрез с собственными интересами бывшей Османской империи. Обескровленные Балканскими войнами 1912-1913 годов, Первой мировой и событиями Кемалистской революции 1919-1923 гг., турки совершенно не хотели воевать и погибать снова. Одновременно Иненю стремился как можно выгоднее «продать» американцам и британцам свою лояльность. Турецкое правительство опасалось вторжения СССР, который якобы хотел взять под контроль черноморские проливы, поэтому в обмен на сотрудничество Иненю просил Запад защитить свою страну от Красной армии. Другим важным условием являлась военная и финансовая помощь для Турции в солидном объеме.

В ходе конференции Иненю давал понять собеседникам, что не уверен в способности государства успешно противостоять странам «оси». На фоне его колебаний Черчилль был вынужден признать, что ввиду готовящейся высадки в Нормандии союзники пока не могут выделить Турции все запрашиваемые ресурсы. Решить вопрос приближения окончания Второй мировой путем введения в конфликт такого традиционно важного игрока, как Турция, в Каире не получилось. Черчилль и Рузвельт были вынуждены согласиться с провозглашенным турецкими властями нейтралитетом. Известно, что британский премьер остался разочарован работой конференции, поскольку желал турецкого удара в «мягкое подбрюшье» странам «оси» на юго-востоке.

«Турки носят хорошо настроенные слуховые аппараты, немедленно отключающиеся при каждом упоминании о возможности вступления Турции в войну», — шутили в стане союзников.

«Турция не готова вступить в войну, военные действия могут закончиться и без сотрудничества с ней», — настаивал Иненю.

Единственным, чего удалось добиться США и Великобритании, стало принципиальное решение о строительстве под Аданой военной авиабазы, известной сегодня под названием Инджирлик.

Объект активно использовался НАТО во время Холодной войны и продолжает играть важную роль при военных конфликтах на Ближнем Востоке.

Турция разорвала отношения с Германией 2 августа 1944 года, но вступила в блок союзников только 23 февраля 1945-го из-за решения Ялтинской конференции о том, что к участию в ООН допустят только страны, хотя бы формально находившиеся в состоянии войны с немцами и японцами на момент не позднее 1 марта. Впрочем, более чем 200-тысячная турецкая армия так и не показала себя в боевых действиях против солдат стран «оси». Власти ограничились предоставлением необходимых ресурсов для союзников, а также не имевшим никакого практического значения наложением политических и экономических санкций на Берлин и Токио.

При этом еще в 1942 году в Турции ввели варлык вегиси — специальный налог, официальным поводом для которого называлось возможное вступление во Вторую мировую, но реальным мотивом виделось желание правительства «придушить» экономический потенциал нацменьшинств — армян, греков, евреев и других. Неплательщиков отправляли в трудовые лагеря, а их имущество конфисковывали. Варлык вегиси отменили только в ноябре 1944-го под нажимом Великобритании и США.

Помимо взаимодействия с Иненю лидеры двух великих держав общались в суженном составе. Черчилль намекал на пересмотр некоторых решений Тегерана, в частности, не необходимость переноса операции «Оверлорд» с мая на июль (в итоге она началась 6 июня 1944 года. — «Газета.Ru» ), чтобы лучше подготовить высадку между Тулоном и Каннами на Лазурном берегу в рамках операции «Энвил». Для проведения операции в Средиземном море требовалось освободить много десантных кораблей. Кроме того, британцы предлагали американцам отказаться от операций в оккупированной японцами Бирме, которую считали своей сферой влияния, и занятия Андаманских островов.

Рузвельт настоял на реализации Нормандской операции в соответствии с планом, согласованным со Сталиным, однако отменил активность в Бирме.

Дислоцированные в Бенгальском заливе и на Дальнем Востоке десантные средства перебрасывались на европейский театр военных действий, где приоритетными целями объявлялись «Оверлорд» и «Энвил».