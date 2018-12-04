В Раде предложили создать свой «список Магнитского»

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что в связи с инцидентом в Черном море Киеву необходимо создать свой "список Магнитского".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России , вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"К сожалению, коалиция (партии "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь", "Батькивщина — ред.) его (список — ред.) чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим", — отметил Береза в эфире телеканала "Прямой".

По словам Березы, по списку должны задерживать за рубежом всех, причастных к задержанию украинских моряков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины , которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.