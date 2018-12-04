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В США прощаются с Джорджем Бушем-старшим 

Рамблер 59 минут назад
В Вашингтоне проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, пишет ТАСС. Буш-старший, руководивший США с 1989 по 1993 годы, скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. В последнее время он страдал от болезни Паркинсона.
Проститься с Бушем пришли американские политики и чиновники. Вице-президент США Майкл Пенс назвал Буша-старшего великим лидером, очень сильно повлиявшим на жизнь государства.
После прощания в Вашингтоне тело умершего вернут в Хьюстон в штате Техас, где его 6 декабря похоронят на территории президентской библиотеки его имени, где уже похоронены его жена Барбара и дочь Робин — она умерла от лейкемии в четырехлетнем возрасте в 1953 году.
Ветеран войны, конгрессмен, директор ЦРУ, президент США, во время его правления распался СССР и закончилась холодная война — в биографии Джорджа Буша-старшего отразилась история всей Америки.
БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , ЦРУ , ИТАР-ТАСС , В мире , Фото , США
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