В США прощаются с Джорджем Бушем-старшим

В Вашингтоне проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, пишет ТАСС . Буш-старший, руководивший США с 1989 по 1993 годы, скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. В последнее время он страдал от болезни Паркинсона.

Проститься с Бушем пришли американские политики и чиновники. Вице-президент США Майкл Пенс назвал Буша-старшего великим лидером, очень сильно повлиявшим на жизнь государства.

После прощания в Вашингтоне тело умершего вернут в Хьюстон в штате Техас, где его 6 декабря похоронят на территории президентской библиотеки его имени, где уже похоронены его жена Барбара и дочь Робин — она умерла от лейкемии в четырехлетнем возрасте в 1953 году.