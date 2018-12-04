Армия обороны Израиля начинает операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению ведущих на территорию еврейского государства тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщил во вторник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.
"Мы объявляем о начале операции "Северный щит", целью которой является обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей, которые роет "Хезболлах" из Ливана в Израиль", — сказал представитель израильской армии.