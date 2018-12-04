Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко

Израиль начинает операцию по поиску тоннелей «Хезболлах» на севере страны 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Армия обороны Израиля начинает операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению ведущих на территорию еврейского государства тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщил во вторник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.
"Мы объявляем о начале операции "Северный щит", целью которой является обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей, которые роет "Хезболлах" из Ливана в Израиль", — сказал представитель израильской армии.
ТАСС: последние новости
США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО по Керченскому проливу Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД Николас Мадуро приедет в Россию
Хезболла , ЦАХАЛ , В мире , Ближний Восток , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети128
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам335
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады41
Магазин с одеждой для детей оказался борделем14
Названы размеры пенсий российских артистов57
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
05:17
Магазин с одеждой для детей оказался борделем
Общество
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение