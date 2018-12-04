Посольство США предупредило туристов об опасности на Украине в праздники

Посольство США на Украине опубликовало предупреждение для туристов о высоком уровне террористической опасности в стране в период праздников. "На период праздников меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают ориентироваться на туристические места, торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, религиозные учреждения, транспортные узлы и другие слабо охраняемые объекты, часто посещаемые западными туристами", — говорится в сообщении дипломатического учреждения, опубликованном во вторник. Американским туристам рекомендуется проявлять бдительность в местах большого скопления людей во время праздничных мероприятий и следить за обстановкой на Украине.