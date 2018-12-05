Украина решила нанести «азовский удар» по России

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Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

На Украине заявили о разработке «азовских санкций» против России 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко передал международным партнёрам предложения по санкциям против России, идёт разработка «азовских санкций», сообщил заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Сергей Лещенко.
«Мы работаем над разработкой нового пакета азовских санкций, который будет включать и расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста», — цитирует Интерфакс-Украина Лещенко.
По его словам, президент внёс на рассмотрение «партнёров лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе, а также судей и прокуроров, участвовавших в судебных процессах относительно ареста» задержанных украинских моряков.
Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент
Ранее Порошенко призвал Запад подготовить новый блок санкций в отношении Москвы.
25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.
Позднее суд отправил под арест всех задержанных украинских моряков.
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