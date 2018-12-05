Украина решила нанести «азовский удар» по России

На Украине заявили о разработке «азовских санкций» против России

«Мы работаем над разработкой нового пакета азовских санкций, который будет включать и расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста», — цитирует Интерфакс-Украина Лещенко.

По его словам, президент внёс на рассмотрение «партнёров лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе, а также судей и прокуроров, участвовавших в судебных процессах относительно ареста» задержанных украинских моряков.

Ранее Порошенко призвал Запад подготовить новый блок санкций в отношении Москвы.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.

Позднее суд отправил под арест всех задержанных украинских моряков.