Порошенко потребовал «азовских санкций» для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от иностранных партнеров конкретных действий после инцидента в Керченском проливе. Об этом в среду, 5 декабря, он рассказал в эфире телеканала Bloomberg.

«Действовать — это значит новый пакет санкций против России, возможно, под названием "азовские санкции", безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном море и, возможно, в Азовском море», — подчеркнул он.

По мнению Порошенко, пока западные страны «жестко высказываются» о сложившейся ситуации, президент России Владимир Путин «действует».

Он отметил, что украинские власти «пригласили бы корабли НАТО» для поддержания стабильности. В то же время, по его словам, принятие конкретных мер не подразумевает начало войны.

4 декабря стало известно о том, что дипломаты в Евросоюзе обсудят введение дополнительных антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе и рассмотрят вопросы, связанные с «действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Новые ограничительные меры могут быть введены после заседания Совета ЕС , который пройдет 10 декабря.

3 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции против российских граждан и компаний.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали исполнять опасные маневры. Москва сочла произошедшее провокацией.

В Киеве задержание судов назвали «актом военной агрессии». Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него. Порошенко ввел в некоторых украинских областях военное положение, а также установил ограничения на въезд в государство для российских мужчин.