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Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России 

РИА Новости + ещё 1
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что страна играет фундаментальную роль для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью Rzeczpospolita.
"Польша является своего рода бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона", — сказала Мосбахер.
Посол США также добавила, что Польша играет ключевую роль для безопасности Соединенных Штатов.
"Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств, в чем мы и могли убедиться в течение последних дней. Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные Соединенные Штаты", — подчеркнула она.
При этом она рассказала о важности так называемого проекта "Троеморье", куда входят страны Европы, имеющие выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям. По ее мнению, чем сильнее будут страны этого объединения, тем лучше они смогут противостоять угрозам в регионе.
"Укрепление Восточной Европы, безусловно, отразится на уровне безопасности США", — заявила Мосбахер.
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Комментарии4
Дональд Трамп , НАТО , В мире , Армия , Видео , Политика , Польша , США
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