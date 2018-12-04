Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России

Посол США Польше Джорджетт Мосбахер считает, что страна играет фундаментальную роль для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа . Об этом она рассказала в интервью Rzeczpospolita.

"Польша является своего рода бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона", — сказала Мосбахер.

Посол США также добавила, что Польша играет ключевую роль для безопасности Соединенных Штатов.

"Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств, в чем мы и могли убедиться в течение последних дней. Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные Соединенные Штаты", — подчеркнула она.

При этом она рассказала о важности так называемого проекта "Троеморье", куда входят страны Европы, имеющие выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям. По ее мнению, чем сильнее будут страны этого объединения, тем лучше они смогут противостоять угрозам в регионе.