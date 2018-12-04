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Госдеп рассказал об ответе НАТО на инцидент в Керченском проливе 

ТК «Звезда» + ещё 4 30 минут назад
Дипломат отметил, что США рассчитывают на «проявление лидерства» союзников.
США рассчитывают на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе выработать единый ответ альянса на инцидент в Керченском проливе. Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник госдепартамента.
Встреча глав МИД стран НАТО состоится в Брюсселе 4-5 декабря.
«У нас в США есть некоторые идеи… Сейчас мы сконцентрированы на соразмерном объединенном ответе в масштабе альянса… на то, что произошло в Керчи», — приводит РИА Новости слова представителя госдепартамента.
Также он отметил, что США рассчитывают на «проявление лидерства» союзников.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.
Украинские суда удалось остановить лишь после применения оружия. В ходе допроса нарушители рассказали, что их действия координировали сотрудники Службы безопасности Украины.
После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на десять областей Украины и будет действовать в течение 30 дней.
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Комментарии16
Петр Порошенко , МИД , СБУ , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , В мире , Видео , Политика , Брюссель , США
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