Госдеп рассказал об ответе НАТО на инцидент в Керченском проливе

Дипломат отметил, что США рассчитывают на «проявление лидерства» союзников.

США рассчитывают на встрече глав МИД стран НАТО Брюсселе выработать единый ответ альянса на инцидент в Керченском проливе. Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник госдепартамента

Встреча глав МИД стран НАТО состоится в Брюсселе 4-5 декабря.

«У нас в США есть некоторые идеи… Сейчас мы сконцентрированы на соразмерном объединенном ответе в масштабе альянса… на то, что произошло в Керчи», — приводит РИА Новости слова представителя госдепартамента.

Также он отметил, что США рассчитывают на «проявление лидерства» союзников.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.

Украинские суда удалось остановить лишь после применения оружия. В ходе допроса нарушители рассказали, что их действия координировали сотрудники Службы безопасности Украины