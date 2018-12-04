«Подарок для России»: в сенате США прокомментировали выход из ДРСМД

Группа сенаторов-демократов в понедельник направила письмо президенту страны Дональду Трампу с призывом не выходить из соглашения с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), считая такой шаг "подарком России".

"Хотя мы понимаем проблемы, связанные с тем, чтобы заставить Россию прекратить нарушать договор РСМД, внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", — писали сенаторы.

По их мнению, такой шаг отвлечет внимание от "злонамеренного поведения России" и поддержит разговоры о том, что США "готовы избавиться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы".

Кроме того, указывают сенаторы, выход США из договора РСМД позволяет России "расширить производство и развертывание своего ракетного комплекса средней дальности 9M729, который будет представлять дополнительную угрозу для Европы". Власти США ранее обвиняли Россию в том, что ракета с таким индексом создана в нарушение договора РСМД.

"Прежде чем предпринимать шаги по выводу или приостановлению участия в договоре РСМД, мы настоятельно призываем Вас и Вашу администрацию взаимодействовать с конгрессом о последствиях этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", — заключили сенаторы.

Письмо сенаторов направлено в преддверии запланированной на этой неделе встречи министров иностранных дел стран НАТО , что, как указывают сенаторы, дает администрации Трампа возможность проконсультироваться с европейскими союзниками по договору о РСМД и "показать, что Соединенные Штаты не будут предпринимать односторонних шагов в ущерб европейской безопасности и стабильности".

Подписи под обращением поставили сенаторы Боб Менендез, Джек Рид и Марк Уорнер.

Ранее Трамп заявил, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.