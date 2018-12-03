Парочка бобров зашла в магазин

В американском штате Массачусетс в магазин зашли необычные посетители — два бобра заглянули в поисках пропитания в торговую лавку и попали в объектив камеры видеонаблюдения. Одно из животных предпочло сразу покинуть помещение, а вот его соплеменнику потребовалась помощь работника магазина. Очевидцы полагают, что звери живут у реки, недалеко от которой располагается торговая точка. Урона милые «покупатели» не нанесли, зато стали звездами Интернета. Ранее сообщалось об инциденте с опоссумом во Флориде, который проник в магазин с алкогольной продукцией и, напившись, устроил там дебош. Пьяного зверька доставили в центр дикой природы и отпустили лишь спустя некоторое время, после того как он протрезвел.