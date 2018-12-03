США готовят «вторжение» в Крым
Американский сенатор призвал отправить к берегам Крыма флот США и корабли НАТО. Так политик отреагировал на украинскую провокацию в Черном море.
Традиционного послания Путина не будет
Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию в этом году не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
В Кремле связывают его с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом.
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
The Drive сообщает, что российские военные запустили в космос ракету с несколькими спутниками, среди которых мог оказаться «секретный спутник-убийца».
Катар уходит из ОПЕК
Катар покинет Организацию стран — экспортеров нефти. Об этом, как сообщает «Аль-Джазира», заявил глава местного Министерства энергетики Саад аль-Кааби.
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Пропавший без вести футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Об этом стало известно телеграм-каналу Hue.
Раскрыта прода о проигрыше Медведевой на ОИ
Наталья Бестемьянова обвинила Алину Загитову в нечестной победе.
Канада пришла на помощь России
Рост цен на нефть впервые после нескольких недель падения связан не только с решением России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+, но и с действиями Канады, которая существенно сократила добычу, пишет Bloomberg.
Порошенко отправляет войска к граните с РФ
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что 3 декабря в стране начнется передислокация войск для усиления обороны границы. Об этом сообщается на сайте главы государства.