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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад

США готовят «вторжение» в Крым

Американский сенатор призвал отправить к берегам Крыма флот США и корабли НАТО. Так политик отреагировал на украинскую провокацию в Черном море.

Традиционного послания Путина не будет

Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию в этом году не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина

В Кремле связывают его с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом.

СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»

The Drive сообщает, что российские военные запустили в космос ракету с несколькими спутниками, среди которых мог оказаться «секретный спутник-убийца».

Катар уходит из ОПЕК

Катар покинет Организацию стран — экспортеров нефти. Об этом, как сообщает «Аль-Джазира», заявил глава местного Министерства энергетики Саад аль-Кааби.

Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым

Пропавший без вести футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Об этом стало известно телеграм-каналу Hue.

Раскрыта прода о проигрыше Медведевой на ОИ

Наталья Бестемьянова обвинила Алину Загитову в нечестной победе.

Канада пришла на помощь России

Рост цен на нефть впервые после нескольких недель падения связан не только с решением России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+, но и с действиями Канады, которая существенно сократила добычу, пишет Bloomberg.

Порошенко отправляет войска к граните с РФ

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что 3 декабря в стране начнется передислокация войск для усиления обороны границы. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Комментарии24
В мире , Видео , Республика Крым , США
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